Карантин пошел на пользу ладожской нерпе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области за время самоизоляции граждане стале чаще жаловаться, что дикие животные выходят к их домам, в регионе стало больше водоплавающих птиц, а в Нижне-Свирском государственном заповеднике стали лучше себя чувствовать птицы и ладожская нерпа.

Животные стали чаще выходить к населенным пунктам из-за отмены весенней охоты, у них снизился уровень тревожности, заявила начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона Марина Паламодова. Из-за роста числа жалоб чиновники "вынуждены принимать меры по регулированию численности" хищников, добавила она.

Опасных и резких скачков роста численности хищников в Ленобласти нет, зато весной выросла популяция водоплавающих птиц, сообщила Паламодова.

Начальник отдела экологического просвещения Нижне-Свирского государственного заповедника Анна Уфимцева подчеркнула, что в связи с отменой весенней охоты птицы в заказнике чувствуют себя комфортнее и собираются большими стаями. Лучше стала себя чувствовать и ладожская нерпа. "В связи с тем, что было не очень много выходов людей к берегам, ладожская нерпа чувствует себя спокойно", - отметила она.