Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 261 955+84 451

В Коми голодный медведь перелез через трехметровый забор и загрыз обитателей этнопарка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми медведь задрал двух лосей Моню и Мулю.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе этнопарка, инцидент произошел в ночь на 11 мая, медведь проник в вольер с трехметровым ограждением. Освещение и музыка, которая служит дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосей Моню и Мулю. Лосенок Макс остался жив.

В этнопарк приезжали сотрудники полиции и ветеринар. Специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.

"У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, обслуживающих животных. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы", - сказала директор этнопарка Елена Иванова.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Роман Полшведкин 12 мая подписал приказ о регулировании численности животных. В нем говорится, что до 31 мая следует отстрелить медведя в Сыктывдинском районе.

Лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В соцсетях активно распространяли селфи с ними. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.

Коми

Новости по теме

Новости

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

В продаже появилась база данных 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Коронавирус выявили у 13 вахтовиков, готовых к переброске на иркутское месторождение

Что случилось этой ночью: среда, 13 мая

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

СПЧ готовит законопроект о переводе статьи за нарушение правил митинга из УК РФ в КоАП

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Роскосмос доставит американского астронавта на МКС этой осенью

Более чем у 1700 российских военных выявлен коронавирус

Более чем у 1700 российских военных выявлен коронавирус

Что произошло за день: вторник, 12 мая

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС

NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете "Союза" к МКС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');