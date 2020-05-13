В Коми голодный медведь перелез через трехметровый забор и загрыз обитателей этнопарка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Коми медведь задрал двух лосей Моню и Мулю.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе этнопарка, инцидент произошел в ночь на 11 мая, медведь проник в вольер с трехметровым ограждением. Освещение и музыка, которая служит дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосей Моню и Мулю. Лосенок Макс остался жив.

В этнопарк приезжали сотрудники полиции и ветеринар. Специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.

"У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, обслуживающих животных. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы", - сказала директор этнопарка Елена Иванова.

Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Роман Полшведкин 12 мая подписал приказ о регулировании численности животных. В нем говорится, что до 31 мая следует отстрелить медведя в Сыктывдинском районе.

Лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В соцсетях активно распространяли селфи с ними. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.