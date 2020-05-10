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Петербургские ученые впервые за 130 лет провели перепись арктических моллюсков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) впервые за 130 лет провели перепись пресноводных моллюсков Северной полярной области.

Как сообщает пресс-служба вуза, последний раз подобный список был опубликован в Швеции в 1887 году и к настоящему времени серьезно устарел. Всего ученые насчитали 104 вида этих беспозвоночных.

Согласно результатам исследования, на территорию Арктики сумело проникнуть менее 2% от глобальной фауны пресноводных моллюсков. Из-за специфических природных условий видовое разнообразие улиток и двустворчатых в Арктике небольшое. Ученые также сделали выводы об особенностях, которые позволяют выживать в Заполярье.

"Прежде всего, это гермафродитизм, благодаря которому отдельная особь в условиях ограниченного числа особей своего вида может спариваться с любым членом популяции (к тому же многие виды арктических моллюсков способны к самооплодотворению). Другая полезная черта - способность к расселению по воздуху, например, с птицами. Помимо этого, короткий жизненный цикл моллюсков помогает быстро размножиться и образовать жизнеспособные популяции в северных водоемах", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ Максима Винарского. Также ученый выделил такое качество моллюсков, как их умение сохранять жизнеспособность, будучи вмерзшими в лед.

Как отмечает пресс-служба, в Арктике нет ни одного эндемика - вида, который бы проживал только на этой территории. Все обитающие там пресноводные моллюски - пришельцы из более низких широт. Ученые полагают, что отсутствие эндемичных моллюсков в Заполярье связано с геологической молодостью этой территории, сравнительно недавно освободившейся от покровного ледника.

Биологи также сравнили видовое богатство отдельных субрегионов Арктики: европейского Заполярья, Крайнего Севера Сибири, Берингии и Северной Америки. Оказалось, что наибольшее видовое разнообразие наблюдается в Сибири - здесь обитает 57 из 104 описанных видов. Беднее всего фауна моллюсков в Северной Америке, где было обнаружено всего 39 видов пресноводных моллюсков. Такая разница не может объясняться слабой изученностью моллюсков Северной Америки, которая исследуется уже более 200 лет.

По словам Винарского, из-за потепления в Арктический регион проникают виды животных, которые раньше обитали в менее суровых условиях.

"Уже сейчас можно сделать вывод о том, что как минимум три рода улиток и двустворчатых могут расширить свои ареалы обитания далеко на север в условиях глобального изменения климата. Это может оказать непредсказуемое пока воздействие на аборигенные экосистемы - например, вызвать вытеснение местных видов моллюсков. Возможно и продвижение на север очагов паразитарных заболеваний, промежуточными хозяевами которых выступают многие виды пресноводных моллюсков", - подчеркнул Винарский.

Ученый отметил, что пока влияние чужеродных видов моллюсков на пресноводные сообщества Арктики минимально, но в ближайшие десятилетия эта ситуация может измениться.

Арктика СПбГУ Максим Винарский Санкт-Петербург

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