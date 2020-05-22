НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - За время спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана убиты шесть подозреваемых боевиков, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным спецслужб, подозреваемые были связаны с ИГ ("Исламское государство, запрещено в России) и планировали теракты.

При попытке задержания, подозреваемые отстреливались и использовали гранаты, заявили в НАК. Их убили ответным огнем.

Ранее в пятницу стало известно, что в Хасавюртовском районе началась спецоперация. Сначала сообщалось о штурме частного дома, затем - о бое в лесополосе у селений Муцалаул и Гоксув.

Также неофициально сообщалось, что один из силовиков был ранен и его увезли в больницу.