Вспышка COVID-19 произошла на втором за неделю предприятии в Воронежской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция подтвердилась у нескольких работников Воронежского вагоноремонтного завода (Воронеж, филиал АО "Вагонреммаш"), сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в оперативном штабе региона.

Количество заразившихся уточняется.

Как рассказал собеседник агентства, на территории завода проводится дезинфекция рабочих мест, тестирование сотрудников и прочие мероприятия, которые предусмотрены в таком случае.

Вагоноремонтный завод осуществляет ремонт и модернизацию пассажирских вагонов всех типов, а также выпуск вагонов повышенной комфортности.

В минувшую пятницу коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 работников кондитерской фабрики ООО "КДВ Воронеж" (входит в холдинг "КДВ Групп").

20 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода из ограничительных мер в регионе.

В соответствии с указом, с этого дня возобновилась работа ярмарок и рынков. Также открылись розничные магазины с непродовольственными товарами площадью не более 400 кв. метров.

По данным на 24 мая, в Воронежской области 1 463 подтвержденных случая коронавируса, 17 человек умерли, выздоровели 1 010 пациентов.