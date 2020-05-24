Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.

"11 человек (заразились коронавирусом - ИФ) на стройплощадке, в замкнутом периметре. Сейчас определяемся, какие контакты были (...) МВД контролирует периметр, к сожалению, не можем доверить охрану работодателю", - сказал он на заседании регионального оперштаба по COVID-19.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что речь идет о дорожно-строительной компании, которая базируется на территории Симферопольского района.

Проверка выявила там нарушение санитарных норм, деятельность предприятия приостановлена. Зараженные COVID-19 госпитализированы, остальные 400 работников остаются на территории стройгородка под медицинским наблюдением.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.