Участник рэп-группы Bad Balance погиб на пожаре в Петербурге

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Участник рэп-группы Bad Balance Роман Алексеев (Купер) погиб при пожаре в Санкт-Петербурге, сообщил основатель коллектива Влад Валов в своем инстаграме.

Он написал, что Алексеев сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать. 25 мая состоится судмедэкспертиза.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 23 мая пожарные получили сигнал о возгорании. В двухкомнатной квартире полностью выгорела комната, обгорела часть коридора.

Алексеев, более известный как Купер, был участником Bad Balance с 2001 по 2016 год, возобновил сотрудничество с группой в 2018 году. Принимал участие в записи песни "Питер, я твой" и съемках клипа, также являлся участником проекта DA 108, в 2006 году выпустил сольный альбом.

Bad Balance - советская, российская хип-хоп-группа, основанная в 1989 году при участии Валова. Стала известна в середине 1990-х годов после выпуска альбомов "Налетчики Bad B.", "Город джунглей" и "Каменный лес", а также клипа на песню "Городская тоска".