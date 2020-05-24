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СКР начал проверку по факту перестрелки в ЖК "Ясный" в Москве

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства ранения мужчины на парковке в Южном административном округе Москвы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

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Она подтвердила, что на парковке рядом с жилыми домами по Каширскому шоссе "мужчина получил ранение в результате стрельбы". На месте работают следователи.

По данным МВД, в настоящее время задержано трое предполагаемых участников конфликта.

Ранее в СМИ и соцсетях появились видео, снятые жильцами ЖК "Ясный". На кадрах несколько мужчин ведут огонь друг по другу, слышны звуки, напоминающие выстрелы. Затем несколько участников предполагаемой перестрелки скрылись на автомобилях.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружье 12 калибра. В городе объявлен план "Перехват". Сообщается, что ищут автомобили марок Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

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