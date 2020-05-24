СМИ узнали о задержании троих человек после перестрелки на юге Москвы

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Три человека задержаны после перестрелки у ЖК "Ясный" на пересечении Каширского шоссе и улицы Ясеневая (Южное Орехово-Борисово), сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, двоих задержали на Каширском шоссе, еще одного мужчину задержали на месте перестрелки.

"Интерфакс" не обладает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в соцсетях появились видео, снятые жильцами комплекса. На кадрах несколько мужчин ведут огонь друг по другу, слышны звуки, напоминающие выстрелы. Затем несколько участников предполагаемой перестрелки скрылись на автомобилях.

РЕН ТВ сообщает, что в перестрелке злоумышленники использовали травматическое оружие и охотничье ружье 12 калибра. В городе объявлен план "Перехват". Сообщается, что ищут автомобили марок Mercedes, BMW, Toyota и Ford.

Предположительно, перестрелка у ЖК "Ясный" велась из травматического оружия и ружья 12 калибра https://t.co/MlbPy2ELVC pic.twitter.com/s7m8WPaTj9 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 24, 2020

Телеканал также отмечает, что в ГУ МВД по Москве подтвердили сообщения о сигнале на службу "02" о конфликте и "хлопках" в районе одного из домов на Каширском шоссе.