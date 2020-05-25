Россияне на самоизоляции стали больше смотреть телевизор на дачах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Жители российских городов с населением более 100 тыс. человек стали больше смотреть телевидение на дачах во время самоизоляции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе единого телеизмерителя Mediascope.

"В апреле 2020 время телепросмотра на дачах и в загородных домах среди зрителей старше 4 лет выросло более чем на 80% по сравнению с апрелем 2019 года – до 16 минут в день. По сравнению с мартом 2020 года время просмотра ТВ на дачах выросло похожими темпами",- сообщили в компании.

Отмечается, что ТВ за городом стали больше смотреть зрители всех возрастов, но сильнее всего время просмотра выросло среди россиян младше 34 лет, хотя объем просмотра в этой аудитории значительно ниже, чем в старших группах телезрителей.

По данным Mediascope, время телепросмотра на дачах начало активно расти с 13-й недели года (23-29 марта), но сильнее всего выросло в первую неделю режима всеобщей самоизоляции, которая была объявлена нерабочей – с 30 марта по 5 апреля: по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, время просмотра ТВ за городом в это время выросло в 1,5 раза.

Пиковых значений дачный телепросмотр достиг, что было ожидаемо, во время майских праздников – на неделе с 4 по 10 мая, когда россияне старше 4 лет смотрели ТВ на дачах в среднем около 30 минут каждый день, что на 40% больше, чем за аналогичную неделю 2019 года.

Суммарно же время просмотра ТВ в апреле 2020 года, как дома, так и на дачах среди жителей городов с населением более 100 тыс. человек выросло на четверть по сравнению с апрелем 2019 года – до 269 минут в день, особенно высокий прирост - в первые две недели самоизоляции. Время телепросмотра выросло также по сравнению с мартом – на 13%. В Mediascope отметили, что в в прошлом году время просмотра ТВ в апреле по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось.