Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:26Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

В РФ устранили противоречие между мораторием на банкротства и законом о несостоятельности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ устранило несоответствие законодательству в правовом режиме моратория на банкротство, скорректировав отсылку к перечню отраслей, которые имеют право на такую защиту.

На сайте правительства в понедельник опубликовано постановление от 22 мая 2020 года №729, которое предусматривает внесение изменений в постановление правительства №428 от 3 апреля 2020 года о моратории на внешние банкротства для наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее круг наиболее пострадавших отраслей был утвержден решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, а должен - по закону о несостоятельности - утверждаться актом правительства. Теперь в постановлении правительства №428 будет упоминаться не "комиссионный" список, а перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, который утвержден постановлением правительства от 3 апреля 2020 года №434.

Полугодовой мораторий на внешнее банкротство в России действует с 6 апреля в отношении системообразующих и стратегических предприятий, организаций, а также компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых ОКВЭД совпадает с упомянутыми в специальном списке особо пострадавших отраслей (это авиа- и автоперевозки, турагентства, гостиничный бизнес, общественное питание, парикмахерские, химчистки и др.). Сейчас защитные меры действуют в отношении 484,5 тыс. юридических лиц и 1,528 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и примерно 40% индивидуальных предпринимателей.

РФ

Новости по теме

Новости

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Петербург 27 мая отметит День города без салюта

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Рогозин счел, что ответственность доставки людей на МКС не стоит оплаты за нее

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

В "Роскосмосе" приступили к разработке пилотируемого орбитального самолета

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');