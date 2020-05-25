В РФ устранили противоречие между мораторием на банкротства и законом о несостоятельности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ устранило несоответствие законодательству в правовом режиме моратория на банкротство, скорректировав отсылку к перечню отраслей, которые имеют право на такую защиту.

На сайте правительства в понедельник опубликовано постановление от 22 мая 2020 года №729, которое предусматривает внесение изменений в постановление правительства №428 от 3 апреля 2020 года о моратории на внешние банкротства для наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Ранее круг наиболее пострадавших отраслей был утвержден решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, а должен - по закону о несостоятельности - утверждаться актом правительства. Теперь в постановлении правительства №428 будет упоминаться не "комиссионный" список, а перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, который утвержден постановлением правительства от 3 апреля 2020 года №434.

Полугодовой мораторий на внешнее банкротство в России действует с 6 апреля в отношении системообразующих и стратегических предприятий, организаций, а также компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых ОКВЭД совпадает с упомянутыми в специальном списке особо пострадавших отраслей (это авиа- и автоперевозки, турагентства, гостиничный бизнес, общественное питание, парикмахерские, химчистки и др.). Сейчас защитные меры действуют в отношении 484,5 тыс. юридических лиц и 1,528 млн ИП. Это примерно седьмая часть зарегистрированных в РФ компаний и примерно 40% индивидуальных предпринимателей.