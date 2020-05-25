Экс-глава Минздрава Пензенской области получил три года колонии за изнасилование

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сосновоборский районный суд Пензенской области вынес приговор бывшему главе Минздрава региона Владимиру Стрючкову по делу о сексуальном насилии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе суда.

"Суд квалифицировал действия Стрючкова по ч.1. ст 131 УК РФ (изнасилование) и по ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина сообщила, что Стрючков был уволен из областного правительства по собственному желанию в конце апреля прошлого года.