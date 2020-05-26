В Пензенской области задержали предполагаемого убийцу 14-летней девочки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция задержала жителя села Засечное Пензенской области, подозреваемого в убийстве ребенка, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 мая в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Пензе обратилась с заявлением мать 14-летней девочки о том, что 22 мая около 14:00 ее дочь ушла из дома и не вернулась.

Через три часа после сообщения сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних нашли тело девочки в лесополосе в 200 м от магазина на улице Тепличной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Полицейские задержали предполагаемого 42-летнего преступника. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.