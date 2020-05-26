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В центре Петербурга обрушились четыре балкона исторического жилого дома

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - С фасада шестиэтажного дома в центре Петербурга обрушилось четыре балкона.

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила во вторник, что это случилось в 11:11 в доме №20 на улице Кирочная.

"С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с третьего-шестого этажей (с одной стороны, висят на другой стороне)", - говорится в сообщении.

Место обрушения огорожено, сохраняется угроза падения балконных плит. Пострадавших нет, уточняют в пресс-службе.

Здание на Кирочной, 20 включено в перечень объектов культурного наследия Петербурга.

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