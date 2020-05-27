Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Возможной причиной обрушения балконов с дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге могла стать коррозия конструкций из-за нарушения гидроизоляции, сообщают в администрации Центрального района со ссылкой на ее главу Максима Мейксина.

Он уточнил, что дом был построен в 1935 году и по плану должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Глава района добавил, что с дома падала штукатурка, поэтому балконы были затянуты защитной сеткой, но к самим конструкциям, по его словам, вопросов не было. Сейчас балконы демонтированы.

Мейксин сообщил, что 80% домов в Центральном районе города построены до 1917 года, и с такой аварийностью в районе сталкиваются нечасто. Теперь будут проверены конструкции старых балконов в районе.

Как сообщалось, во вторник около 11:00 с фасада шестиэтажного дома на Кирочной улице обрушились четыре балкона, никто не пострадал. Проводится прокурорская проверка.