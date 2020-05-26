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Шойгу заявил о планах провести в конце августа международный форум "Армия"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ готовится провести форум "Армия", Армейские международные игры и стратегические учения "Кавказ-2020", сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"В конце августа планируем провести международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры (АрМИ)", - заявил Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ практически в полном объеме выполнили план подготовки зимнего периода обучения, на июнь - август перенесена только незначительная часть заграничных мероприятий.

"С 1 июня в войсках начнется летний период обучения. В ходе него спланировано провести более 3 600 мероприятий боевой учебы. Основное внимание будет уделено подготовке к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - сказал Шойгу.

"Все задачи, определенные вами на 2020 год, будут выполнены", - подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что мероприятия призывной кампании выполняются без срывов, с 20 мая началась отправка призывников в войска.

Как сообщал "Интерфакс", в 2019 году в форуме "Армия" в подмосковном парке "Патриот" приняли участие представители 120 стран мира. В Армейских международных играх участвовала 221 команда из 37 стран.

20 марта Шойгу заявил на коллегии военного ведомства, что подготовка к учениям "Кавказ-2020" уже ведется. По словам замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, запланированная на сентябрь активная фаза учений "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году.

Как сообщалось, в главных военных учениях России прошлого года "Центр-2019" приняли участие около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов.

Минобороны РФ Армия Кавказ-2020 Армейские международные игры

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