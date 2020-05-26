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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Он также отметил неготовность городских больниц к пандемии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Главврач клинической больницы №122 в Петербурге Яков Накатис сообщил, что сотрудники отказываются работать с коронавирусом, перестали выходить на работу из боязни заразиться, получали отметки о прогулах и в результате они начали увольняться.

Пандемия коронавируса

"Та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на наших сотрудников, не все выдерживают такое давление и просто-напросто отказываются работать", - отметил он.

"В итоге люди стали увольняться. Это большая проблема, мы не готовы были психологически к такой ситуации. Это самое страшное - потерять коллектив", - сказал Накатис, не уточнив, сколько именно сотрудников ушло.

По его словам, уже не менее 30 из 480 сотрудников больницы переболели COVID-19, одному заведующему отделением пришлось спасать жизнь в Боткинской больнице.

Накатис также рассказал о дефиците средств защиты врачей в начале пандемии, так что больницы не могли их приобрести даже за деньги.

"Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты. Город нам не помог, хотя должен был взять это в свои руки, прекратить эти ларечные продажи. Но мы оказались в безвыходной ситуации, когда не могли одеть сотрудников по стандарту", - отметил он.

Кроме того, эпидемия показала, что при проектировании многих больниц в Петербурге не учитывались особенности перемещения пациентов с инфекционными заболеваниями, сообщил также Накатис.

Ранее 26 мая глава региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщил, что в Петербурге более 3 000 медиков заразились коронавирусом, восемь из них умерли.

Федеральный Минздрав заявил, что, по данным на 22 мая, от коронавируса умер 101 медик. В ведомстве сообщили, что ведут регистр умерших медработников и собирают информацию по регионам, а также сверяются с информацией Фонда соцстрахования, СМИ и неофициального "Списка памяти". "Список памяти" ведут врачи, сейчас в нем 302 имени.

Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Яков Накатис коронавирус

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