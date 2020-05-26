ЕСПЧ присудил 45 тыс. евро россиянке, мужа которой убили милиционеры

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 45 тыс. евро в качестве морального ущерба гражданке РФ, муж которой был убит сотрудниками правоохранительных органов в 2007 году в Казани.

В пресс-релизе суда, распространенном во вторник, сообщается, что жительница Казани Инна Рамазанова, ссылаясь на статью вторую Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь), заявила, что уголовное расследование по факту гибели ее мужа не было эффективным.

Как сообщают в ЕСПЧ, в январе 2007 года в ходе операции по аресту производителей марихуаны в жилом доме погиб сосед подозреваемых (муж Рамазановой) и был ранен сотрудник органов правопорядка. Инцидент произошел в общем холле на этаже.

Вдова убитого и ее мать обратились в суд Кировского района Казани с заявлением по делу об убийстве. Следователь прокураторы Кировского района возбудил уголовное дело в отношении милиционеров по факту злоупотребления полномочиями. Летом того же года прокурор признал милиционеров виновными в совершении преступления. Истцы были признаны потерпевшими по этому делу.

Однако в 2009 году суд на основании заключения эксперта от 25 декабря 2008 года постановил, что милиционеры действовали в порядке самообороны и оправдал их.

Заявители подали апелляцию на решение суда, утверждая, что как в заявлениях представителей МВД, так и в заключении эксперта содержались противоречия. Однако в июне 2009 года Верховный суд Татарстана оставил в силе решение нижестоящей инстанции.

В январе 2010 года Рамазанова обратилась в ЕСПЧ. По итогу рассмотрения заявления россиянки Европейский суд присудил ей выплату в размере 45 тыс. евро за моральный ущерб и 600 евро в качестве возмещения издержек и расходов.