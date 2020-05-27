Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:00Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 589 626+94 565

Шторм в Кузбассе и Алтайском крае сорвал крыши домов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Почти 300 деревьев повалил штормовой ветер в нескольких районах Кузбасса, повреждены 25 автомобилей и 147 зданий, сообщает пресс-служба облправительства в среду.

"В регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 социальных объектов. Остальные 120 - кровли частных домов, в том числе это полностью или частично 39 крыш в Мариинском, все в деревне Константиновка и 53 в Тяжинском районе. Также повреждены 25 автомобилей и повалены 280 деревьев", - говорится в релизе.

Сообщается, что каждой пострадавшей от непогоды семье в деревне Константиновка будет оказана помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены (отсутствует крыша, выбиты окна).

Одновременно без электричества находились 4,5 тыс. человек, все отключения были восстановлены в регламентные сроки.

Как сообщалось, накануне МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому ожидался ветер до 25 м/с, ливни, грозы и град.

Кроме того, несколько автомобилей пострадали от падения деревьев в результате штормового ветра, обрушившегося на Барнаул накануне, сообщает пресс-центр мэрии города в среду.

"Из-за сильного ветра вечером 26 мая зафиксировано несколько происшествий. Так, из-за порывов ветра произошло отключение электроэнергии по улице Власихинской и в микрорайоне Солнечная Поляна. От жителей поступило 11 заявок по поводу падения деревьев и веток. Упавшие деревья убрали с проезжих частей и электропроводов. Зафиксировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушенное энергоснабжение восстановлено.

В среду в Барнауле температура воздуха составляет плюс 11 градусов, снова наблюдается ветер.

Кемеровская область Алтайский край

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Мэр ингушской столицы попал в больницу после ДТП

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

ЕСПЧ присудил 45 тыс. евро россиянке, мужа которой убили милиционеры

Экономический кризис

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Антисанкционная локализация правосудия. Обзор

Глава Дагестана заявил о создании трех тысяч резервных коек для пациентов с COVID-19

Власти Петербурга заявили, что закрашенный портрет Бродского не был согласован

Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');