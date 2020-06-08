Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заразился коронавирусом. Это показало тестирование. Он самоизолировался дома.

По словам политика, несколько дней назад он "почувствовал горло", и у него "слегка уши заложило". Температура поднялась до 37 градусов. Он "справился за два дня", но затем решил сделать тест на COVID-19. Тест дал положительный результат.

Он призвал своих подписчиков серьезнее относиться к ситуации, поскольку это "всех может коснуться".

"Интерфаксу" Ройзман уточнил, что коронавирус у него подтвердился в воскресенье. "Симптомов никаких нет. Поскольку я человек ответственный - полностью закрылся", - отметил он.

Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга осенью 2013 года. В мае 2018 года он ушел в отставку, отказавшись подписать городской закон об отмене выборов.