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В Томске нашли пропавшего пятилетнего мальчика

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция и волонтеры в Томске обнаружили пятилетнего Константина Богинского, который пропал накануне.

"Противоправных действий в отношении него совершено не было. Ребенок передан законным представителям", - говорится в пресс-релизе.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ребенка обнаружили в одном из подъездов жилых домов.

Как сообщалось, в четверг 5-летний мальчик у ДК "Авангард" в Томске уехал на велосипеде в неизвестном направлении. На поиски ребенка ориентировали всех полицейских города, розыском также занимались волонтеры.

Томск

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