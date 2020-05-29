В Приморье введут заявки для борьбы с очередями из фур на границе с Китаем

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Заявительный порядок для проезда к пунктам пропуска через российско-китайскую границу в Приморье вводят власти края для борьбы с очередями из грузовиков, сообщается на сайте правительства региона.

"Проезд по дорогам к приморским пунктам пропуска на российско-китайской границе будет осуществляться по предварительным заявкам", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал губернатор края Олег Кожемяко.

Уточняется, что разработан временный порядок передвижения грузовиков на прилегающих к пунктам пропуска территориях. Фуры будут проезжать в порядке очереди, сформированной на основании заявок, оформляемых участниками внешнеэкономической деятельности через сайт правительства Приморья.

За последние дни ожидающих проезда в КНР машин стало меньше. По данным Дальневосточного таможенного управления на утро пятницы, проезда в КНР перед пунктами пропуска Пограничный, Краскино, Полтавка выезда в КНР ждут 275 грузовиков. За неделю очередь сократилась более чем в два раза, неделю назад выезда ожидали 645 автомобилей.

Проезд грузовиков к пунктам пропуска на российско-китайской границе в Приморье был приостановлен до 31 мая, чтобы разгрузить очередь и не допустить осложнения санитарной обстановки перед пунктами пропуска. Также власти пообещали усилить контроль за большегрузным транспортом, чтобы не создавать затора на границе с Китаем.