Организатор концертов Кобзона и "Иванушек" задержан за мошенничество на 43 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве под видом организации концертной деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

33-летний индивидуальный предприниматель был задержан утром.

По версии оперативников, в декабре 2018 года фигурант ввел в заблуждение 52-летнего генерального директора частной компании, предложив ему инвестировать в развитие бизнеса по организации концертов. Потерпевший с 2018-го по 2019 год перевел фигуранту денег на общую сумму почти 43 млн рублей. Подозреваемый не выполнил своих обязательств, похитив эту сумму, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, задержан Александр Зингер, владелец крупного концертного агентства Z-Concert. Согласно данным из открытых источников, с этим агентством работали Иосиф Кобзон, Игорь Николаев, группа "Иванушки International", Алена Апина, Александр Марцинкевич и другие звезды российской эстрады.