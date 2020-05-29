Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Организатор концертов Кобзона и "Иванушек" задержан за мошенничество на 43 млн рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве под видом организации концертной деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

33-летний индивидуальный предприниматель был задержан утром.

По версии оперативников, в декабре 2018 года фигурант ввел в заблуждение 52-летнего генерального директора частной компании, предложив ему инвестировать в развитие бизнеса по организации концертов. Потерпевший с 2018-го по 2019 год перевел фигуранту денег на общую сумму почти 43 млн рублей. Подозреваемый не выполнил своих обязательств, похитив эту сумму, говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, задержан Александр Зингер, владелец крупного концертного агентства Z-Concert. Согласно данным из открытых источников, с этим агентством работали Иосиф Кобзон, Игорь Николаев, группа "Иванушки International", Алена Апина, Александр Марцинкевич и другие звезды российской эстрады.

Петербург

Новости

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

Рабочая группа по Конституции 30 мая обсудит популяризацию содержания поправок

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану сделали экстренную операцию

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов

В Госдуме и СПЧ объяснили, чем вредна идея Кузнецовой сократить финансирование абортов
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Роспотребнадзор разрешил пускать в храмы после эпидемии не более 10 человек

Фрагмент кремлевской стены обрушился в Великом Новгороде

Изменение Конституции

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках
Пандемия коронавируса

Онищенко назвал подъезды самым "забытым" местом с точки зрения опасности COVID-19

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');