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Организатор концертов осужден в Петербурге на 5 лет за мошенничество

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга признал организатора концертов Александра Зингера виновным в особо крупном мошенничестве, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей, говорится в сообщении. Вину Зингер не признал.

Согласно материалам дела, с декабря 2018 по апрель 2019 года 33-летний Зингер ввел в заблуждение 52-летнего гендиректора частной компании, предложив ему инвестировать в развитие бизнеса по организации концертов в созданном им агентстве Z-Concert. Мужчина за два года перевел предпринимателю более 42 млн рублей, но так и не увидел результата вложений.

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Также Зингера обвиняли в том, что он обманул мужчину (имя и род деятельности не уточняется), пообещав забронировать места на концерте группы "Ленинград" в рамках Петербургского международного экономического форума и получив за это почти 3,4 млн рублей. Кроме того, подсудимый за 12,6 млн рублей обещал нескольким потерпевшим организовать выступление на корпоративе Мота, Zivert, Александра Реввы, Насти Ивлеевой, Нурлана Сабурова, Алексея Щербакова, за 350 тыс. рублей - выступление Сосо Павлиашвили; за 2,6 млн рублей - концерт Юрия Антонова.

Кроме того, Зингера обвиняли еще и в хулиганстве. 28 января 2020 года у дома на Кронверкском проспекте организатор концертов разбил окно трамвая, бросив в него камень. Далее мужчина забрался на передний бампер вагона и оторвал стеклоочиститель, причинив СПб ГУП "Горэлектротранс" ущерб на 89,3 тыс. рублей. Вину в хулиганстве Зингер признал, и это дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Согласно данным из открытых источников, с концертным агентством Зингера Z-Concert в разное время работали Иосиф Кобзон, Игорь Николаев, группа "Иванушки International", Алена Апина, Александр Марцинкевич и другие звезды российской эстрады.

Александр Зингер Петербург

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