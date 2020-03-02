"Стройгазмонтаж" реорганизуется из ООО в АО

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший строительный подрядчик газовой отрасли ООО "Стройгазмонтаж" (в конце прошлого года его у Аркадия Ротенберга купило неизвестное АО "СтройИнвестХолдинг") реорганизуется из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество.

В системе "СПАРК-Интерфакс" опубликовано сообщение: "21.02.2020 Единственным участником общества с ограниченной ответственностью "Стройгазмонтаж", Непубличным акционерным обществом "СтройИнвестХолдинг", принято решение о реорганизации ООО "СГМ" в форме преобразования в акционерное общество".

Как ранее сообщалось, непубличное АО "Стройинвестхолдинг" учреждено в июле 2019 года, единственный владелец на момент регистрации — Ольга Сафонова. ИНН она получала в Иркутске.

О продаже компании "Стройгазмонтаж" — крупнейшего строительного подрядчика "Газпрома" — представитель Аркадия Ротенберга объявил 7 ноября прошлого года, не уточнив имя покупателя. При этом он подчеркнул, что вырученные средства предприниматель намерен инвестировать в России.

8 ноября сторона продавца раскрыла информацию о завершении продажи компании. При этом, хотя уже несколько месяцев в прессе и отраслевых источниках обсуждалось, что покупателем выступит строительный холдинг "Газпрома" и Газпромбанка "Газстройпром", информация о покупателе не артикулировалась продавцом. "Газпром", ГПБ и "Газстройпром" не комментировали ситуацию.

Холдинг "Стройгазмонтаж" был сформирован на основе строительных активов "Газпрома" ("Ленгазспецстрой", "Спецгазремстрой", "Краснодаргазстрой", "Волгогаз"), которые были проданы концерном в 2008 году. В 2018 году выручка головной компании ООО "Стройгазмонтаж", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 304 млрд рублей.