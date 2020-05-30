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Что произошло за день: суббота, 30 мая

Террористы в Ингушетии, вакцина в каплях и краснокнижный ведьмин котёл

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роспотребнадзор разъяснил, кого предлагается штрафовать за отказ от вакцинации. Наказывать по разрабатываемому КоАП смогут только некоторых работников, для которых прививки обязательны в силу закона. Например, специалистов, которые работают с кровью и биологическими жидкостями человека.

- В РФ выявлено 8952 новых случая коронавируса. За сутки от болезни скончался 181 человек, в том числе 78 - в Москве. В столице зафиксировано 2367 новых заболевших. Тем не менее власти Москвы намерены провести книжный фестиваль "Красная площадь" 6-8 июня.

- МИД РФ отверг обвинение Госдепартамента США в поставке "фальшивых" купюр в Ливию. Отпечатавший банкноты "Гознак" подчеркнул, что Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций при поставке тиража.

- В Ингушетии ликвидировали двух боевиков. В городе Сунже был введен режим КТО, злоумышленники скрывались в хозяйственной постройке. Они были уничтожены в ходе спецоперации. Пострадавших среди силовиков и среди населения нет.

- Российские вирусологи не исключили, что вакцина от COVID-19 будет в виде капель для носа. В центре "Вектор" рассказали, что это только один из разрабатываемых препаратов. Запущено их полномасштабное доклиническое исследование, как в части эффективности, так и безвредности.

- В Новгородской области обнаружили ранее не встречавшиеся краснокнижные грибы. Саркосому шаровидную, которую в народе называют "земляным маслом", а в иностранных источниках - "ведьминым котелком", нашли у озера Бездонное в Редровском заказнике.

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