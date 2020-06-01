Поезд "Россия" по маршруту Москва-Владивосток с июля станет ежедневным

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с июля вводит новое расписание скорого поезда № 001/002 "Россия" по маршруту Москва-Владивосток.

"Вместо трех раз в неделю он станет ежедневным и заместит в расписании поезд № 99/100 Москва-Владивосток. В маршруте следования добавятся более 70 новых остановок, что сделает "Россию" доступнее для жителей многих отдаленных городов", - говорится в сообщении РЖД.

Для рейсов из Владивостока изменения вступят в силу со 2 июля, из Москвы - с 9 июля.

В составе поезда будут курсировать вагоны беспересадочного сообщения Москва-Благовещенск. После возобновления международного сообщения в его состав также войдут беспересадочные вагоны Москва - Туманган (КНДР) формирования АО "ФПК" и беспересадочные вагоны Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян формирования железных дорог КНДР.

На маршруте продолжит курсировать и поезд № 61/62 Москва - Владивосток, который будет отправляться по понедельникам, четвергам и субботам. Маршрут поезда будет проходить через Владимир, Нижний Новгород, Семенов и Киров, отмечает компания.

Составы поезда "Россия" будут сформированы из плацкартных и купейных вагонов нового поколения, выполненных в виде двухвагонных сцепов и 2019-20 гг постройки. Новый подвижной состав оборудован системами очистки и обеззараживания воздуха и климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина. Конструкция штабного вагона позволяет одновременно проезжать в купе двум пассажирам с ограниченными возможностями и двум сопровождающим.

"Россия" - один из самых известных поездов дальнего следования, по Транссибирской магистрали он проходит почти через всю страну.