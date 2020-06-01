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СК проверит предложение барнаульским врачам стать дворниками из-за сокращений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Алтайском крае следователи начали проверку информации о сокращении врачей Центра охраны материнства и детства в Барнауле и предложениях об их переводе на должности уборщиков и дворников, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"Организована проверка по сообщению СМИ о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства: сообщается, что ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Алтайский край Барнаул СК РФ

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