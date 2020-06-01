Самолет с 50 пассажирами вернулся в Сургут из-за неубранного шасси

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет вернулся в аэропорт Сургута из-за неуборки шасси после взлета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После вылета в Тюмень экипаж ATR72 доложил о незакрытии стойки шасси. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал собеседник агентства.

На борту воздушного судна находились 50 человек. "Самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. Никто не пострадал", - сказал источник.