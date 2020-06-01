Коронавирус диагностирован у 1 489 военнослужащих Вооруженных сил РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус выявлен у 1 489 российсвоеннослужащих, в системе Вооружённых сил вылечились более четырёх тысяч человек, сообщает в понедельник российское военное ведомство.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1 489 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится на сайте Минобороны России.

Среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ обнаружен 351 инфицированный, говорится в пресс-релизе.

За прошедшие сутки выздоровело 113 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ увеличилась до 3 710 человек, отмечается в сообщении.

Среди гражданского персонала за сутки после прохождения лечения выздоровело 37 человек. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 340 человек, говорится в пресс-релизе.