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В Подмосковье с 3 июня возобновят оплату транспорта банковскими картами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - С 3 июня возобновляется возможность оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья при помощи банковской карты, сообщает региональный штаб по по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Андрей Воробьёв подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введённых на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе (...) разрешается оплата банковскими картами при проезде на транспорте", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 3 июня могут возобновить работу религиозные организации.

Также снимаются ограничения с работы салонов красоты, СПА и массажных салонов, саун и соляриев.

В Московской области уже возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки, открыты для прогулок также городские парки.

С 1 июня смогли возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, химчистки.

Также могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

Начиная с 25 мая в Подмосковье возобновили работу офисы продаж квартир, автомобилей, также снова стали доступны услуги долгосрочного каршеринга, при условии, если автомобиль берется в аренду на срок не менее чем на пять календарных дней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье был ужесточен масочный режим, введен штраф за появление без маски в общественных местах.

В Подмосковье, начиная с 23 мая, был отменен пропускной режим.

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