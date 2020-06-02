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Коронавирус нашли у четырех судей Архангельского областного суда

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Девять сотрудников Архангельского областного суда заболели коронавирусом, четверо из них - судьи.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник, все контактные сотрудники отправлены на самоизоляцию. В настоящее время продолжается тестирование работников. Здание суда продезинфецировано.

По словам собеседника агентства, до 15 июня в областном суде будут работать те, кто не контактировал и кто прошел обследование. Отмечается, что обеспечена минимальная численность судей и работников аппарата суда.

С 1 июня суд закрыт для посетителей. По 15 июня рассматриваются дела безотлагательного характера, а также в порядке упрощенного производства, дела без участия сторон либо с использованием видеоконференцсвязи.

Архангельская область коронавирус

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