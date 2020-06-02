Суд отказался возобновить уголовное дело адвокатов, которые помогли разоблачить взяточника

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд сообщил, что оставил в силе мартовское решение Центрального районного суда о прекращении уголовного дела адвокатов Аллы Брагиной и Елены Пешковой, которые помогли изобличить следователя-коррупционера. Адвокатов обвиняли в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

Суды установили, что обвиняемые оформили явку с повинной и дали подробные показания на подозреваемого взяткополучателя. После этого они добровольно согласились передать ему деньги под контролем полицейских и "участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях", говорится в пресс-релизе суда.

Решение районного суда обжаловал прокурор, который попросил направить уголовное дело на новое судебное разбирательство. Областной суд ему отказал.

По данным информированного источника "Интерфакса", дело адвокатов связано с уголовным делом бывшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александра Козлова.

"Он был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке получить взятку в размере 3 млн рублей в июле 2017 года. Посредниками являлись Брагина и Пешкова. Они должны были передать ему взятку от лиц, в отношении которых сотрудник СУ вел уголовное дело", - рассказывал собеседник агентства.

В мае 2019 года Козлов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за покушение на получение взятки в особо крупном размере.