Источник назвал возможной причиной пожара в петербургской больнице курение в палате

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Причиной пожара в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге могло стать курение пациента, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Один из пациентов, предположительно, с коронавирусной инфекцией в нарушение всех норм закурил в кровати и уснул. Произошло воспламенение постельных принадлежностей. Сам предполагаемый виновник отравился продуктами горения", - сказал источник.

Ранее о пожаре и гибели пациента сообщило МЧС. Ссылаясь на представителей больницы, спасатели рассказали, что около 6 утра в среду в больнице начался пожар в боксе для инфекционного гепатита. Там загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров. Пациент насмерть отравился продуктами горения. Пожар потушил персонал, сотрудникам МЧС осталось только провести контрольную проливку.