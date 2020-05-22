Два пациента погибли при пожаре в больнице в Татарстане

По предварительным данным, загорелось оборудование

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В результате пожара в больнице в Зеленодольске (республика Татарстан) погибли два человека, еще один пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в палате сосудистого отделения больницы на улице Гоголя, 1 в Зеленодольске (Татарстан). Площадь пожара 5 кв. м. Погибли два человека, один пострадал", - сказал источник.

Позднее информацию о двух погибших в результате пожара в сосудистом отделении подтвердили в пресс-службе республиканского минздрава.

По данным источника "Интерфакса", в отделении нет больных коронавирусом. По предварительным данным, загорелось оборудование. О каком оборудовании идет речь, источник агентства не уточнил.

В свою очередь в пресс-службе управления МЧС РФ по Татарстану сообщили, что сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы поступило в 22.15. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 3 кв. м.

Пожар к настоящему времени потушен.

Пожары в российских больницах

В мае пожары произошли в двух российских больницах, где лечат больных коронавирусом. В результате пожара 9 мая в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве умерла одна пациентка с коронавирусом. Жертвами пожара 12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге стали, по последним данным, шесть человек. Вероятной причиной происшествия названо возгорание аппаратов ИВЛ "Авента-М".

Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ этой модели, произведенных с 1 апреля 2020 года. Оборудование, произведенное до этой даты, продолжают использовать в больницах.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в "КРЭТ" ГК "Ростех"). Они поставляются на рынок с 2012 года.