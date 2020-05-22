Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Два пациента погибли при пожаре в больнице в Татарстане

По предварительным данным, загорелось оборудование

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В результате пожара в больнице в Зеленодольске (республика Татарстан) погибли два человека, еще один пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в палате сосудистого отделения больницы на улице Гоголя, 1 в Зеленодольске (Татарстан). Площадь пожара 5 кв. м. Погибли два человека, один пострадал", - сказал источник.

Позднее информацию о двух погибших в результате пожара в сосудистом отделении подтвердили в пресс-службе республиканского минздрава.

По данным источника "Интерфакса", в отделении нет больных коронавирусом. По предварительным данным, загорелось оборудование. О каком оборудовании идет речь, источник агентства не уточнил.

В свою очередь в пресс-службе управления МЧС РФ по Татарстану сообщили, что сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы поступило в 22.15. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 3 кв. м.

Пожар к настоящему времени потушен.

Пожары в российских больницах

В мае пожары произошли в двух российских больницах, где лечат больных коронавирусом. В результате пожара 9 мая в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве умерла одна пациентка с коронавирусом. Жертвами пожара 12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге стали, по последним данным, шесть человек. Вероятной причиной происшествия названо возгорание аппаратов ИВЛ "Авента-М".

Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов ИВЛ этой модели, произведенных с 1 апреля 2020 года. Оборудование, произведенное до этой даты, продолжают использовать в больницах.

Аппараты искусственной вентиляции легких "Авента" производит АО "Уральский приборостроительный завод" (УПЗ, Свердловская область, входит в "КРЭТ" ГК "Ростех"). Они поставляются на рынок с 2012 года.

Татарстан Зеленодольск

Новости по теме

Новости

Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Пандемия коронавируса

Власти заявили о вспышке коронавируса на оборонных предприятиях Северодвинска

Власти заявили о вспышке коронавируса на оборонных предприятиях Северодвинска

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Пандемия коронавируса

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

НАК сообщил, что в Дагестане убиты шесть боевиков

Пандемия коронавируса

Мэрия Дербента связала коронавирусные проблемы с ошибками в подсчете зараженных

Мэрия Дербента связала коронавирусные проблемы с ошибками в подсчете зараженных
Экономический кризис

Испанская Repsol передумала участвовать в проекте на полуострове Гыдан

Пандемия коронавируса

Нарушителей самоизоляции в Подмосковье начали привлекать к работе в больницах

Пандемия коронавируса

Путин призвал быть готовыми ко второй волне эпидемии осенью

Бывшего главу НПО "Космос" Чернякова выпустили из СИЗО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');