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В Петербурге прошел обыск у лидера профсоюза "Альянс учителей"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге прошел обыск дома у руководителя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. В связи с чем прошли следственные действия, он не уточнил.

Штаб Алексея Навального в Петербурге связал обыск с уголовным делом об оскорблении судьи, присяжного или иного лица, участвующего в отправлении правосудия (статься 297.2 УК). По сведениям оппозиции, обыск завершился, Кена увезли на допрос.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Петербург Альянс учителей Даниил Кен Алексей Навальный

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