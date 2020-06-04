Вспышка коронавируса произошла на строительстве ГЭС в Карелии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Госпитализированы 76 строителей ГЭС в Кемском районе Карелии, у 48 из них положительный результат теста на коронавирус, сообщил в соцсети в среду глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

К 21:00 мск 168 человек находились в обсерваторах в Карелии.

По данным Охлопкова, в числе 76 госпитализированных - 48 человек с подтвержденным коронавирусом, десять человек с "условно положительным" COVID-19 и еще 18 человек, у которых был отрицательный результат теста на коронавирус, но имеются симптомв ОРВИ.

Три человека остаются на сортировочном пункте в Беломорске. 12 человек - на самоизоляции в поселке Кривой Порог Кемского района Карелии. Местонахождение четырех человек уточняется. На строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС.

С 4 июня начнется заключительный этап дезинфекции строительной площадки Белопорожских ГЭС. Объект будет готов принять новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на COVID-19, сообщил глава регионального минздрава.

Как сообщалось ранее, 1 июня у вахтовиков, работающих на строительстве Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии было получено 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Всю смену рабочих изолировали.