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Причины разлива топлива в Норильске будет выяснять главное управление СК

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Расследовать причины и последствия аварии на норильской ТЭЦ-3 будет центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что три уголовных дела по статьям о порче земли (ст. 254 УК РФ), нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ) объединены в одном производстве.

Петренко сообщила, что следователи также начали выяснять причины задержки с информированием федеральных структур о ЧП и уже допрашивают ответственных лиц.

Президент РФ Владимир Путин ранее в среду поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования о происшествии на ТЭЦ Норильска.

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СКР Норильск

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