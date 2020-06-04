Район в центре Благовещенска оцепили из-за подозрительной машины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В центре Благовещенска на улице Горького сотрудники правоохранительных органов нашли и решили проверить подозрительный автомобиль "Волга", для этого пришлось оцепить участок улицы, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, "Волгу", припаркованную рядом с жилым домом, проверяют на наличие взрывчатки. Владельца машины задержали и опрашивают.

В районе операции временно запрещено движение пешеходов и транспорта. Там глушится мобильная связь.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями в связи с этой информацией.