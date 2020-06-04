МВД создаст единую базу данных мигрантов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В МВД России утвердили план развития миграционной политики, сообщает пресс-служба ведомства.

План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов.

Предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.