Больше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На пике пандемии в апреле в России потерял работу каждый десятый россиянин и каждый третий мигрант (33,8%), показало исследование ВШЭ. При этом больше 50% мигрантов – как находящихся в России, так и стремившихся приехать в Россию – сказали, что хотели бы остаться в России навсегда, пишут "Ведомости".

Ученые провели опросы трудовых мигрантов, в том числе по телефону и через интернет.

18,9% опрошенных иностранцев сообщили, что их предприятие не работало, им не платили, но работодатель помогал, чем мог, в том числе предоставлял питание и жилье, и сохранял их в списке сотрудников до возобновления работы.

Опрос показал, что из-за строгих ограничений в Москве без работы остались 40,8% иностранцев из стран СНГ, тогда как в регионах – 21,2%. В первую очередь увольняли "менее опытных и квалифицированных работников", также неформально занятых", пишут эксперты. Также тяжело пришлось самозанятым и сотрудникам микро- и малых предприятий.

Работы лишились 54,3% мигрантов, работавших в гостиницах и ресторанах, 35,4% домработниц и бебиситтеров, 32,9% продавцов, но только 18,5% строителей. Если россияне столкнулись в массовом порядке с сокращением оплаты труда, мигранты массово пострадали из-за закрытия компаний, говорится в исследовании. Больше трети опрошенных были уволены из-за сокращений персонала и закрытия бизнесов.

Без заработка 35% иностранцев были готовы продержаться месяц, более чем 50% опрошенных после увольнения денег не хватало даже на еду. Однако только каждый десятый из застрявших в России мигрантов рассматривал возможность временно вернуться на родину, чтобы переждать там трудности и затем опять вернуться в Россию, пишут "Ведомости". 42,7% выражали уверенность, что смогут вернуться на старую работу, 42,8% – что найдут себе новую. Оказавшиеся в пандемию на родине говорили, что ждут окончания карантина и планируют вернуться в Россию, показало исследование.

"По нашим оценкам, основанным на данных Банка России и статистике Всемирного банка, при условии сохранения ограничений на въезд в Российскую Федерацию объемы переводов мигрантов в 2020 году по сравнению с 2019 годом могут уменьшиться в странах СНГ на 30%, что сильно ударит по благосостоянию населения этих стран, стабильности их финансовых систем и снизит размеры инвестиций в их экономику", – пишут авторы доклада.