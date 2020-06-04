Минкосвязь заявила о готовности портала госуслуг к нагрузке при голосовании по Конституции

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - За последние месяцы на портале госуслуг фиксировался высокий трафик, поэтому портал готов к нагрузке во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Портал госуслуг за последние два месяца стал большим окном для предоставления различного рода электронных услуг. Порядка 20 млн заявлений было подано для регистрации на портале. У нас был очень высокий трафик. Последнюю неделю мы проводили тесты, позволяющие быть уверенными, что даже если будет массовая нагрузка (в день общероссийского голосования - ИФ), то с таким количеством обращений мы должны справиться", - сказал Шадаев в ходе заседания Центризбиркома РФ в четверг.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако проходить оно будет также в течение шести дней до этой даты. Как сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия выберет три региона, в которых голосование будет проходить в электронной форме.

Для голосования нужно будет пройти авторизацию через портал госуслуг, а само голосование будет идти на специальном сайте.

Шадаев пояснил, что технология, которую применят для дистанционного электронного голосования будет той же, что использовалась в ходе эксперимента на выборах в Мосгордуму в 2019 году. "С учетом ограниченных сроков мы предложили взять то решение, которое было апробировано в Москве в прошлом году на выборах в МГД. Те элементы, по которым были вопросы, правительством Москвы были доработаны. Мы уверены в том, что сама технология будет стабильно и надежно функционировать", - заявил министр.

В 2019 году дистанционное электронное голосование в качестве эксперимента проводилось в столице в трех округах на выборах в Мосгордуму. ЦИК признал эксперимент успешным, однако у общественников он вызвал ряд нареканий.

В день выборов произошли два сбоя, которые в избиркоме объясняли проблемами с оборудованием для блокчейна: система не работала около трех часов из положенных двенадцати.

На проведение у себя электронного голосования претендуют Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

О голосовании

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Выработкой предложений к основным поправкам, предложенным президентом, занялась рабочая группа, которая была создана специальным распоряжением. Ее возглавляют директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка об обнулении президентских сроков. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. В том числе поправку об обнулении, которая позволяет Путину участвовать в следующих выборах.

По предложению президента РФ, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было.