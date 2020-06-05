Членов межрегиональной группировки экстрасенсов будут судить за хищение 4 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Следователи МВД в Коми раскрыли уголовное дело четырех человек, которые обвиняются в хищении 3,7 млн рублей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг клиентам. Также их обвиняют в попытке похитить еще 500 000 рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Дело на них завели по жалобе жительницы Сыктывкара. У нее умер сын, затем тяжело заболел муж. Она решила, что семью сглазили, и обратилась к магам.

Подозреваемые, воспользовавшись ее состоянием, пять месяцев проводили обряды по снтию порчи. Сначала она передала им 700 000 рублей накоплений, затем взяла кредиты на 1,2 млн рублей. После очередного перевода денег подозреваемые заявили ей, что на этом ее беды закончатся, и порча будет снята со всех ее близких. А потом они перестали отвечать на ее звонки.

Оперативники и следователи установили, что все счета и номера сотовых телефонов, с которых звонили злоумышленники, были зарегистрированы в других регионах. Затем они выяснили личности подозреваемых - это оказались уроженец Узбекистана, два уроженца Ульяновской области и одна – Кировской. Их задержали с июля 2018 по апрель 2019 года в Москве и Ульяновской области.

Следствие выяснило их причастность к хищениям денег у семи человек, проживающих в Коми, Тульской области, Пермском, Приморском, Красноярском краях и на Камчатке. Следствие установило, что в ряде случаев они заявляли, что работают на экстрасенса Лилию Хегай.

Судить их будут за мошенничество.