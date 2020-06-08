"Транснефть" возобновила прокачку по магистрали Холмогоры-Клин после утечки нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - АО "Транснефть-Прикамье" утром в понедельник возобновило прокачку нефти МН Холмогоры-Клин в Пермском крае, остановленную из-за выхода нефти.

Нефть продолжает поступать потребителям в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе общества.

Автоматизированная система 3 июня зафиксировала изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода Холмогоры-Клин, транспортировка была остановлена. Работники предприятия обнаружили выход нефти в Оханском районе Пермского края. Вытекли менее 10 кубометров нефти, протечка локализовалась внутри проектной зоны обвалования площадью 350 квадратных метров.

"Возможность попадания нефти в водоемы исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте проведения работ осуществляется постоянный экологической мониторинг. Причины выхода нефти устанавливаются", - сообщала компания.