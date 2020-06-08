Неизвестные избили пресс-секретаря думы Екатеринбурга

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина избили двое в масках. По его словам, они его спрашивали, не устал ли он работать. Раньше он уже получал угрозы из-за работы.

"Выходил на работу из подъезда, на меня навстречу пошел мужчина с детской площадки, сразу начал наносить удары по лицу, но я успел отклониться, бросить пакет и отойти в сторону и через детскую площадку пойти, чтобы не усугублять ситуацию. Но там с другой стороны тоже был человек, прятался за кустами", - сказал Егоркин.

Уворачиваясь от напавшего, он упал. Опознать напавших он не смог. По его мнению, ему помогло то, что он "громко отреагировал" на нападение, и к нему стали подходить люди.

Пресс-секретарь уже подал в полицию заявление.

В пресс-группе управления МВД по Екатеринбургу сообщили, что начали проверку по его жалобе и ищут подозреваемых. Егоркина направили на судебно-медицинское обследование, чтобы установить степень тяжести вреда его здоровью.