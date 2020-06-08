Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

Путин подписал закон о запрете "пиратских" приложений для гаджетов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, вступит в силу 1 октября.

Закон вводит четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Также документ устанавливает термин "программное приложение". Под этим понимаются "программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете". Кроме того, вводится термин "владелец программного приложения".

Закон обязывает информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения.

Также устанавливается обязанность оператора связи ограничить доступ к программному приложению после получения соответствующих сведений от Роскомнадзора.

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Госдума одобрила закон 27 мая, Совет Федерации - 2 июня.

Владимир Путин Александр Ющенко Марина Мукабенова Олег Николаев

Новости по теме

Новости

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

Смягчение ограничений на въезд и выезд из РФ уже вступило в силу

"Яблоко" и "Левый фронт" отказались участвовать в голосовании по Конституции

Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах

Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах

Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Подавать заявления в вузы дистанционно можно будет с 20 июня

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение
Авария на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске

Нефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Изменение Конституции

Песков объяснил сбоем отсутствие поправки про "обнуление" на сайте о голосовании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');