Путин подписал закон о запрете "пиратских" приложений для гаджетов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, вступит в силу 1 октября.

Закон вводит четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Также документ устанавливает термин "программное приложение". Под этим понимаются "программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете". Кроме того, вводится термин "владелец программного приложения".

Закон обязывает информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения.

Также устанавливается обязанность оператора связи ограничить доступ к программному приложению после получения соответствующих сведений от Роскомнадзора.

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Госдума одобрила закон 27 мая, Совет Федерации - 2 июня.