Госдума приняла закон о запрете "пиратских" приложений для гаджетов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права.

Закон вводит четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Также закон устанавливает термин "программное приложение". Под этим понимаются "программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете". Кроме того, вводится термин "владелец программного приложения".

Закон обязывает информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения.

Также устанавливается обязанность оператора связи ограничить доступ к приложению после получения соответствующих сведений от Роскомнадзора.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу в октябре 2020 года.

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова ("Единая Россия") и Олег Николаев ("Справедливая Россия").