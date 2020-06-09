Полицейские из Анапы получили сроки за принуждение несовершеннолетней к сексу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Анапе во вторник вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции, обвиненным в понуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Оба лишены права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ в течение 3 лет. Они признаны виновными в понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа (ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Слушания проходили в закрытом режиме.

Собеседник агентства отметил, что один из подсудимых полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред. Это при вынесении приговора было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину не признал.

Как сообщалось, в ночь 26 августа 2019 года полицейские задержали на пляже Витязево пару влюбленных - 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего молодого человека. Юношу тут же отпустили, а девушку принудили к сексу, угрожая административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей.

Девушка - спортсменка из Московской области, принимала участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.

В ходе проверки по скандальному уголовному делу 11 сотрудников полиции Анапы, включая непосредственных руководителей фигурантов, были уволены из органов или привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В частности, были освобождены от должности начальник ОМВД России по городу Анапе и заместитель начальника отдела по охране общественного порядка. Заместитель начальника - начальник полиции ОМВД России по городу Анапе предупрежден о неполном служебном соответствии. Наказаны двое должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.