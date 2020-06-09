Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Полицейские из Анапы получили сроки за принуждение несовершеннолетней к сексу

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Анапе во вторник вынес приговор двоим бывшим сотрудникам полиции, обвиненным в понуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки из Подмосковья, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд приговорил подсудимых к двум и четырем годам заключения в колонии-поселении. Оба лишены права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ в течение 3 лет. Они признаны виновными в понуждении несовершеннолетней к половому сношению путем шантажа (ч. 2 ст. 133 УК РФ), а также превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Слушания проходили в закрытом режиме.

Собеседник агентства отметил, что один из подсудимых полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред. Это при вынесении приговора было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину не признал.

Как сообщалось, в ночь 26 августа 2019 года полицейские задержали на пляже Витязево пару влюбленных - 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего молодого человека. Юношу тут же отпустили, а девушку принудили к сексу, угрожая административной ответственностью за пребывание в общественном месте в ночное время без родителей или законных представителей.

Девушка - спортсменка из Московской области, принимала участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.

В ходе проверки по скандальному уголовному делу 11 сотрудников полиции Анапы, включая непосредственных руководителей фигурантов, были уволены из органов или привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В частности, были освобождены от должности начальник ОМВД России по городу Анапе и заместитель начальника отдела по охране общественного порядка. Заместитель начальника - начальник полиции ОМВД России по городу Анапе предупрежден о неполном служебном соответствии. Наказаны двое должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Анапа

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

В Думе после ДТП с Ефремовым предложили включить алкоголиков в регистр пациентов-хроников

Михаила Ефремова повезли на допрос

Михаила Ефремова повезли на допрос

Крым откроет курортный сезон для россиян 1 июля

Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев

Крым с 15 июня отменит карантин для приезжих россиян, но оставит для украинцев
Экономический кризис

В Смольном ухудшили прогноз по безработице в Петербурге

Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Попова выразила надежду, что дети вернутся на учебу в школу 1 сентября

Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');