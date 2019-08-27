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Двоих полицейских из Анапы заподозрили в сексе с несовершеннолетней

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дело о понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней возбуждено в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе.

По версии следствия, в ночь на 26 августа полицейские задержали на пляже Витязево пару влюбленных - 17-летнюю девушку и ее совершеннолетнего молодого человека, которого почти сразу отпустили.

Девушке же сотрудники МВД стали угрожать административной ответственностью и понудили к половому сношению.

В Главном управлении МВД России по краю "Интерфаксу" сообщили об увольнении подозреваемых из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Начальник отдела МВД по Анапе отстранен от исполнения служебных обязанностей, решается вопрос об увольнении из органов непосредственных руководителей фигурантов.

По данным источника, потерпевшая - подмосковная спортсменка, принимавшая участие в проходившем в Анапе Чемпионате России по пляжному волейболу.

Финал Чемпионата России по пляжному волейболу проводился с 21 по 25 августа на базе спорткомплекса "Волейград" в поселке Витязево города-курорта Анапа.

Анапа Краснодарский край

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