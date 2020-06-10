СКР не нашел криминала в смерти мальчика с ДЦП, оставшегося в квартире с трупом матери

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Управление СК по Удмуртии прекратило уголовное дело по факту смерти в Можге 13-летнего мальчика с ДЦП, который остался в квартире один с телом умершей матери, сообщил руководитель управления Рустам Тугушев.

По его словам, расследование показало, что в действиях учителей, специальных педагогов, участкового и сотрудников системы профилактики признаков преступления не было.

Следователи выявили некоторые нарушения, но это не стало непосредственной причиной гибели ребенка. Для устранения нарушений СК вносил представление в МВД и добился привлечения нарушителей к дисциплинарной ответственности, добавил Тугушев.

Проверка похожего случая в Ижевске, когда рядом с умершей матерью нашли живого ребенка и спасли, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, напомнил он. Ребенка передали сестре погибшей.

"Смерть матери наступила достаточно внезапно, у нее по результатам вскрытия установлен был септический шок, развившийся в результате пневмонии, из-за чего она умерла. Это можно считать несчастным случаем. Признаков какого-либо должностного преступления мы не установили", - сказал Тугушев.

Подростка-инвалида в начале декабря нашли в квартире мертвым сотрудники социальных служб. Сообщалось, что мать мальчика воспитывала его одна, у нее было хроническое заболевание. Она умерла за неделю до него. Мальчик, который не мог говорить, пытался звать на помощь, но соседи привыкли к шуму и не обращали внимания. По данным СМИ, ребенок в коляске добрался до крана с водой на кухне, открыл его, но упал, и вода затопила кухню.